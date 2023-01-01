01.01.2023 20:00 Дмитро Колонєй
Замах на Володимира Зеленського та повернення Криму у астрологічному прогнозі на 2023 рік
Астролог Наталя Власенко вважає перші півроку 2023-го переломним моментом.
Замах на Володимира Зеленського та повернення Криму у астрологічному прогнозі на 2023 рік
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на УНІАН, як прогнозує астролог Наталія Власенко, у 2023 році Україна проживатиме цікавий час. Тенденції повернення якихось прикордонних територій, ймовірно, кордону з морем.
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З кінця січня до червня включається переломний момент, який за подіями перегукується з листопадом 2013 року, коли розпочався Євромайдан, а також з наступними подіями – окупацією Донбасу та анексією Криму у 2014-му. Тодішній президент не підписав угоду з ЄС, посилаючись на те, що необхідно продовжувати переговори у форматі "Україна-ЄС-Росія". Це підштовхує до думки, що ми таки можемо побачити переговори у форматі Україна-США-РФ-ЄС.
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Тенденції квітня-червня 2023 року будуть говорити про великі придбання земель, або втрати контролю над ними.
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З червня по листопад 2023 очікуються проблеми з економікою (курс гривні на мінімумі, реструктуризація боргів), але при цьому є тенденція до відкриття кордонів для виїзду та в'їзду чоловіків.
До влади в цей момент приходять нові цікаві люди, можливо зі скандальною репутацією, або навпаки звільнення чиновників зі скандалом та арештом.
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З листопада до березня 2024 року ми можемо побачити закриття/підрив Керченського мосту або повне припинення будь-яких контактів з РФ чи іншими найближчими державами. Але так само зміцнення інших зв'язків, наприклад, із Польщею. Тема порушення кордонів може бути поновлена місцями.
Українцям потрібно готуватися до того, що валюта зростатиме, гривня знецінюватиметься потихеньку. Відповідно, здорожчає все.
Кінець війни
Тенденції до закінчення війни є навесні, але у мене складається враження, що не до кінця. Можливо, якісь переговори чи рішення будуть щодо України, але ще не повний кінець. Це відчуття "не до кінця перемоги", можливо, буде пов'язане з поділом території, або проведенням референдумів.
Схід України
Щодо Донецька ситуація інша. Перші важливі рухи - січень-лютий. Але все одно на травень-вересень відмінні новини, можливо, це буде вже з областю пов'язане, як остаточне звільнення.
Тобто ми точно повернемо собі Донецьк, південь України, Крим у підвішеному стані, по Луганську дуже складно, бої там будуть серйозні.
Володимир Зеленський
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У наступному році Зеленського можуть наздоганяти складнощі у стосунках з дружиною. Скажімо, невелика криза, яка буває у кожної пари.
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Також дуже велика ймовірність замаху на його життя, особливо березень-липень 2023 року. Тенденції його періоду говорять про набуття якогось міжнародного статусу чи важливого титулу. Зростання доходів буде з прихованих джерел, чи це сварки з дружиною на тлі фінансів.
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