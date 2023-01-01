01.01.2023 20:00 Дмитро Колонєй

Замах на Володимира Зеленського та повернення Криму у астрологічному прогнозі на 2023 рік

Астролог Наталя Власенко вважає перші півроку 2023-го переломним моментом.



Замах на Володимира Зеленського та повернення Криму у астрологічному прогнозі на 2023 рік



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на УНІАН, як прогнозує астролог Наталія Власенко, у 2023 році Україна проживатиме цікавий час. Тенденції повернення якихось прикордонних територій, ймовірно, кордону з морем.

З кінця січня до червня включається переломний момент, який за подіями перегукується з листопадом 2013 року, коли розпочався Євромайдан, а також з наступними подіями – окупацією Донбасу та анексією Криму у 2014-му. Тодішній президент не підписав угоду з ЄС, посилаючись на те, що необхідно продовжувати переговори у форматі "Україна-ЄС-Росія". Це підштовхує до думки, що ми таки можемо побачити переговори у форматі Україна-США-РФ-ЄС.

Тенденції квітня-червня 2023 року будуть говорити про великі придбання земель, або втрати контролю над ними.

З червня по листопад 2023 очікуються проблеми з економікою (курс гривні на мінімумі, реструктуризація боргів), але при цьому є тенденція до відкриття кордонів для виїзду та в'їзду чоловіків.

До влади в цей момент приходять нові цікаві люди, можливо зі скандальною репутацією, або навпаки звільнення чиновників зі скандалом та арештом.

З листопада до березня 2024 року ми можемо побачити закриття/підрив Керченського мосту або повне припинення будь-яких контактів з РФ чи іншими найближчими державами. Але так само зміцнення інших зв'язків, наприклад, із Польщею. Тема порушення кордонів може бути поновлена ​​місцями.

Українцям потрібно готуватися до того, що валюта зростатиме, гривня знецінюватиметься потихеньку. Відповідно, здорожчає все.

Кінець війни

Тенденції до закінчення війни є навесні, але у мене складається враження, що не до кінця. Можливо, якісь переговори чи рішення будуть щодо України, але ще не повний кінець. Це відчуття "не до кінця перемоги", можливо, буде пов'язане з поділом території, або проведенням референдумів.

Схід України

Щодо Донецька ситуація інша. Перші важливі рухи - січень-лютий. Але все одно на травень-вересень відмінні новини, можливо, це буде вже з областю пов'язане, як остаточне звільнення.

Тобто ми точно повернемо собі Донецьк, південь України, Крим у підвішеному стані, по Луганську дуже складно, бої там будуть серйозні.

Володимир Зеленський

У наступному році Зеленського можуть наздоганяти складнощі у стосунках з дружиною. Скажімо, невелика криза, яка буває у кожної пари.

Також дуже велика ймовірність замаху на його життя, особливо березень-липень 2023 року. Тенденції його періоду говорять про набуття якогось міжнародного статусу чи важливого титулу. Зростання доходів буде з прихованих джерел, чи це сварки з дружиною на тлі фінансів.

Нагадаємо, раніше ми наводили прогноз на 2023 рік від воєнної розвідки України