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23.12.2023  21:40   Дмитро Колонєй

Готуємо пиріг з мандаринами на сметані

Ніжний та смачний рецепт десерту.

 
Як пише РЕДПОСТ, для цього рецепту рекомендуємо вибирати жирнішу сметану – від 20%.

Пиріг з мандаринами на сметані

Продукти

 

  • 250 г борошна,
  • 150 г сметани,
  • 150 г цукру,
  • 50 г вершкового масла,
  • 30 г ванільного цукру,
  • 4 мандарини,
  • 2 яйця,
  • 1 ст. розпушувача.

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Збити яйця з цукром до пишності.
  2. Додати сметану.
  3. Знову збити.
  4. Додати просіяне борошно з розпушувачем і ванільний цукор.
  5. Перемішати тісто.
  6. Вилити його у форму,
  7. Зверху розкласти часточки мандаринів.
  8. На них покласти шматочки вершкового масла|мастила.
  9. Відправити пиріг на 30-40 хвилин у духовку за 180 градусів.
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати смажені кальмари у клярі.

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Тэги:  рецепт, пиріг, мандарини, сметана, цукор, масло, яйця, борошно
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