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23.12.2023  21:45   Віталій Хінєвіч

Станцію метро «Перемога» відкриють 24 грудня

Станцію Харківського метрополітену «Перемога» буде відкрито для пасажирів 24 грудня.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що станція метро розпочне свою роботу з 5:30 24 грудня.
 
Поїзди будуть слідувати Олексіївською лінією метрополітену у звичному режимі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у суботу, 23 грудня, рух поїздів Олексіївської лінією метрополітену буде тимчасово виконуватися від станції «Олексіївська» до станції «Метробудівників» і у зворотньому напрямку.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, метро
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