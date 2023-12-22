    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харківському метрополітені зміниться рух поїздів Олексіївською лінією
22.12.2023  13:15   Віталій Хінєвіч

У Харківському метрополітені зміниться рух поїздів Олексіївською лінією

Станцію метро «Перемога» з технічних причин буде тимчасово зачинено для обслуговування пасажирів.


У Харківському метрополітені зміниться рух поїздів Олексіївською лінією
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У суботу, 23 грудня, рух поїздів Олексіївської лінією метрополітену буде тимчасово виконуватися від станції «Олексіївська» до станції «Метробудівників» і у зворотньому напрямку.
 
Про відновлення роботи станції «Перемога» буде повідомлено додатково.
 
У зв 'язку з закриттям для обслуговування пасажирiв станцi'i «Перемога» з 18:30 години до 21:30 години 23 грудня буде організована тимчасова робота автобусного маршруту загального користування №2 «Пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) - ст. м. «Олексiївська» з наступним шляхом руху: 
 
пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) - пр. Перемоги -  пр. Людвiга Свободи - ст. м. «Олексiївська».
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові готують до запуску трамвайний маршрут №12.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, метро
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.12 Надзвичайні події Водія із фальшивим свідоцтвом спіймали у Харкові 22.12 ЖКГ У Харкові ремонтують десятки будинків, пошкоджених ворогом 22.12 Надзвичайні події Окупанти гатили та руйнували село на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 