22.12.2023 13:15 Віталій Хінєвіч
У Харківському метрополітені зміниться рух поїздів Олексіївською лінією
Станцію метро «Перемога» з технічних причин буде тимчасово зачинено для обслуговування пасажирів.
У Харківському метрополітені зміниться рух поїздів Олексіївською лінією
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
У суботу, 23 грудня, рух поїздів Олексіївської лінією метрополітену буде тимчасово виконуватися від станції «Олексіївська» до станції «Метробудівників» і у зворотньому напрямку.
Про відновлення роботи станції «Перемога» буде повідомлено додатково.
У зв 'язку з закриттям для обслуговування пасажирiв станцi'i «Перемога» з 18:30 години до 21:30 години 23 грудня буде організована тимчасова робота автобусного маршруту загального користування №2 «Пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) - ст. м. «Олексiївська» з наступним шляхом руху:
пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) - пр. Перемоги - пр. Людвiга Свободи - ст. м. «Олексiївська».
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