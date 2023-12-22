22.12.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

У Харківському метрополітені зміниться рух поїздів Олексіївською лінією

Станцію метро «Перемога» з технічних причин буде тимчасово зачинено для обслуговування пасажирів.



У Харківському метрополітені зміниться рух поїздів Олексіївською лінією



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У суботу, 23 грудня, рух поїздів Олексіївської лінією метрополітену буде тимчасово виконуватися від станції «Олексіївська» до станції «Метробудівників» і у зворотньому напрямку.

Про відновлення роботи станції «Перемога» буде повідомлено додатково.

У зв 'язку з закриттям для обслуговування пасажирiв станцi'i «Перемога» з 18:30 години до 21:30 години 23 грудня буде організована тимчасова робота автобусного маршруту загального користування №2 «Пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) - ст. м. «Олексiївська» з наступним шляхом руху:

пр. Перемоги (розворотне коло тролейбуса) - пр. Перемоги - пр. Людвiга Свободи - ст. м. «Олексiївська».

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