20.12.2023 21:01 Дмитро Колонєй

У Харкові готують до запуску трамвайний маршрут №12

Стало відомо, де наразі відновлюють трамвайну колію шляховики Харкова.



У Харкові готують до запуску трамвайний маршрут №12



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Служби КП «Харківський метрополітен», фахівці підприємства відновлюють трамвайний маршрут №12 (Південний вокзал - розворотне коло «Центральний парк»).

За словами головного спеціаліста КП «Міськелектротранссервіс» Сергія Бабакова, трамваї вийдуть на лінію після новорічних свят:

Робітники зараз відновлюють трамвайну колію на вулиці Мироносицькій.

Контактними мережами займаються служби енергозабезпечення міста Харкова.

Наводиться лад на зупиночних пунктах маршруту

Встановлюються усі необхідні таблички-покажчики

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За інформацією головного інженера служби колії Управління наземного транспорту КП «Харківський метрополітен» Юрія Кушніра, працівники вже майже відновили близько 300 м трамвайної колії. Крім заходів, пов’язаних із запуском контактної мережі, їм також доводиться очищати рейки від снігу, льоду та піску, оскільки тривалий час за цим маршрутом не було трамвайного руху.