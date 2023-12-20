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20.12.2023  21:01   Дмитро Колонєй

У Харкові готують до запуску трамвайний маршрут №12

Стало відомо, де наразі відновлюють трамвайну колію шляховики Харкова.


У Харкові готують до запуску трамвайний маршрут №12
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Служби КП «Харківський метрополітен», фахівці підприємства відновлюють трамвайний маршрут №12 (Південний вокзал - розворотне коло «Центральний парк»).
 
За словами головного спеціаліста КП «Міськелектротранссервіс» Сергія Бабакова, трамваї вийдуть на лінію після новорічних свят:
 
  • Робітники зараз відновлюють трамвайну колію на вулиці Мироносицькій.
  • Контактними мережами займаються служби енергозабезпечення міста Харкова.
  • Наводиться лад на зупиночних пунктах маршруту
  • Встановлюються усі необхідні таблички-покажчики
 
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За інформацією головного інженера служби колії Управління наземного транспорту КП «Харківський метрополітен» Юрія Кушніра, працівники вже майже відновили близько 300 м трамвайної колії. Крім заходів, пов’язаних із запуском контактної мережі, їм також доводиться очищати рейки від снігу, льоду та піску, оскільки тривалий час за цим маршрутом не було трамвайного руху.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  трамвай, маршрут, харків, рух
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