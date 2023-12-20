20.12.2023 21:01 Дмитро Колонєй
У Харкові готують до запуску трамвайний маршрут №12
Стало відомо, де наразі відновлюють трамвайну колію шляховики Харкова.
У Харкові готують до запуску трамвайний маршрут №12
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Служби КП «Харківський метрополітен», фахівці підприємства відновлюють трамвайний маршрут №12 (Південний вокзал - розворотне коло «Центральний парк»).
За словами головного спеціаліста КП «Міськелектротранссервіс» Сергія Бабакова, трамваї вийдуть на лінію після новорічних свят:
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Робітники зараз відновлюють трамвайну колію на вулиці Мироносицькій.
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Контактними мережами займаються служби енергозабезпечення міста Харкова.
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Наводиться лад на зупиночних пунктах маршруту
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Встановлюються усі необхідні таблички-покажчики
За інформацією головного інженера служби колії Управління наземного транспорту КП «Харківський метрополітен» Юрія Кушніра, працівники вже майже відновили близько 300 м трамвайної колії. Крім заходів, пов’язаних із запуском контактної мережі, їм також доводиться очищати рейки від снігу, льоду та піску, оскільки тривалий час за цим маршрутом не було трамвайного руху.
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