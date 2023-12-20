20.12.2023 19:40 Дмитро Колонєй

У Харкові почне курсувати трамвай між Південним вокзалом та Центральним парком

Коли це станеться розповів мер Харкова Ігор Терехов.



У Харкові почне курсувати трамвай між Південним вокзалом та Центральним парком



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов звернувся до містян на своєму Телеграм-каналі:

"Я вже перестав рахувати кількість «прильотів» по нашому громадському транспорту. Одне тільки Салтівське депо окупанти за час війни обстрілювали понад сім десятків разів.

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Єдине, що хочу сказати, — жодні російські ракети не здатні зупинити нас на шляху до відновлення Харкова. Ми все одно продовжуватимемо жити і працювати. Всупереч викликам і на благо містян.

Лише впродовж останнього місяця нам вдалося відремонтувати 300 метрів пошкодженої колії і контактної мережі на вулиці Мироносицькій. А це дозволить вже після новорічних свят повернути на довоєнний маршрут трамвай №12, який сполучає Південний вокзал з Центральним парком.

Принагідно нагадаю, що трамвай за цим маршрутом не курсував з перших днів повномасштабного вторгнення."