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20.12.2023  19:40   Дмитро Колонєй

У Харкові почне курсувати трамвай між Південним вокзалом та Центральним парком

Коли це станеться розповів мер Харкова Ігор Терехов.


У Харкові почне курсувати трамвай між Південним вокзалом та Центральним парком
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов звернувся до містян на своєму Телеграм-каналі:
 
"Я вже перестав рахувати кількість «прильотів» по нашому громадському транспорту. Одне тільки Салтівське депо окупанти за час війни обстрілювали понад сім десятків разів. 
 
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Єдине, що хочу сказати, — жодні російські ракети не здатні зупинити нас на шляху до відновлення Харкова. Ми все одно продовжуватимемо жити і працювати. Всупереч  викликам і на благо містян. 
 
Почне курсуватиме трамвай 12 між Південним вокзалом та Центральним парком. Новини Харкова
Почне курсуватиме трамвай 12 між Південним вокзалом та Центральним парком. Новини Харкова
 
Лише впродовж останнього місяця нам вдалося відремонтувати 300 метрів пошкодженої колії і контактної мережі на вулиці Мироносицькій. А це дозволить вже після новорічних свят повернути на довоєнний маршрут трамвай №12, який сполучає Південний вокзал з Центральним парком. 
 
Почне курсуватиме трамвай 12 між Південним вокзалом та Центральним парком. Новини Харкова
 
Принагідно нагадаю, що трамвай за цим маршрутом не курсував з перших днів повномасштабного вторгнення."
 
 
Источник:   Телеграм-канал Ігоря Терехова
 Тэги:  ігор терехов, обстріл, харків, транспорт
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