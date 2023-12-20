    
Главная Новини Харкова Спорт Десять армрестлерів Харківщини стали переможцями та призерами престижних змагань
20.12.2023  20:11   Дмитро Колонєй

Десять армрестлерів Харківщини стали переможцями та призерами престижних змагань

Спортсмени Харківщини здобули медалі кубка України та Всеукраїнського турніру з армрестлінгу.

Стали переможцями та призерами престижних змагань десять армрмрестлерів Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, армрестлери Харківщини здобули 14 кубка України та Всеукраїнського турніру  - 14 нагород, проходили з 14 до 18 грудня на Закарпатті.
 
Загалом у спортивних заходах взяли участь 433 спортсмени з 22 регіонів країни. Харківську область представляли 23 спортсмени, які здобули 2 золоті, 5 срібних та 7 бронзових медалей.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Переможцями та призерами змагань стали:

 
  • Артем Попов (дорослі, вагова категорія до 85 кг) - 1 місце в боротьбі на лівій руці, 2 місце в боротьбі на правій руці та 3 місце в абсолютній ваговій категорії в боротьбі на лівій руці;
  • Микита Попов (дорослі, вагова категорія до 80 кг) - 1 місце в боротьбі на лівій руці, 3 місце в боротьбі на правій руці;
  • Давид Попов (дорослі, вагова категорія до 80 кг) - 2 місце в боротьбі на правій руці;
  • Олена Трегубова (дорослі, вагова категорія понад 65 кг) – 2 місце в боротьбі на лівій руці, 2 місце в боротьбі на правій руці;
  • Іван Мотаєв (юнаки, вагова категорія до 80 кг) -2 місце в боротьбі на правій руці;
  • Антон Безкоровайний (дорослі, вагова категорія до 55 кг) - 3 місце в боротьбі на лівій руці.
  • Тимур Кувандіков (дорослі, вагова категорія до 75 кг) - 3 місце в боротьбі на лівій руці;
  •  Михайло Шевченко (дорослі, вагова категорія понад 110 кг) - 3 місце в боротьбі на лівій руці;
  •  Юрій Біда (молодь, вагова категорія понад 80 кг) - 3 місце в боротьбі на правій руці;
  • Валерія Пилюк (молодь, вагова категорія понад 55 кг) - 3 місце в боротьбі на правій руці.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про харківських представниць артистичного плавання, які  виграли чемпіонат України.

 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  спорт, перемога, харків, армрестлінг
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.12 Спорт У Харкові пройшли змагання з вільної боротьби та самбо (фото)   19.12 Спорт Харківські представниці артистичного плавання виграли чемпіонат України 17.12 Спорт Харківські борці стали переможцями та призерами Кубку України
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 