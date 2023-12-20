20.12.2023 20:11 Дмитро Колонєй
Десять армрестлерів Харківщини стали переможцями та призерами престижних змагань
Спортсмени Харківщини здобули медалі кубка України та Всеукраїнського турніру з армрестлінгу.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ХОВА, армрестлери Харківщини здобули 14 кубка України та Всеукраїнського турніру - 14 нагород, проходили з 14 до 18 грудня на Закарпатті.
Загалом у спортивних заходах взяли участь 433 спортсмени з 22 регіонів країни. Харківську область представляли 23 спортсмени, які здобули 2 золоті, 5 срібних та 7 бронзових медалей.
Переможцями та призерами змагань стали:
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Артем Попов (дорослі, вагова категорія до 85 кг) - 1 місце в боротьбі на лівій руці, 2 місце в боротьбі на правій руці та 3 місце в абсолютній ваговій категорії в боротьбі на лівій руці;
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Микита Попов (дорослі, вагова категорія до 80 кг) - 1 місце в боротьбі на лівій руці, 3 місце в боротьбі на правій руці;
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Давид Попов (дорослі, вагова категорія до 80 кг) - 2 місце в боротьбі на правій руці;
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Олена Трегубова (дорослі, вагова категорія понад 65 кг) – 2 місце в боротьбі на лівій руці, 2 місце в боротьбі на правій руці;
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Іван Мотаєв (юнаки, вагова категорія до 80 кг) -2 місце в боротьбі на правій руці;
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Антон Безкоровайний (дорослі, вагова категорія до 55 кг) - 3 місце в боротьбі на лівій руці.
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Тимур Кувандіков (дорослі, вагова категорія до 75 кг) - 3 місце в боротьбі на лівій руці;
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Михайло Шевченко (дорослі, вагова категорія понад 110 кг) - 3 місце в боротьбі на лівій руці;
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Юрій Біда (молодь, вагова категорія понад 80 кг) - 3 місце в боротьбі на правій руці;
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Валерія Пилюк (молодь, вагова категорія понад 55 кг) - 3 місце в боротьбі на правій руці.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про харківських представниць артистичного плавання, які виграли чемпіонат України.
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