19.12.2023 12:00 Дмитро Колонєй

Харківські представниці артистичного плавання виграли чемпіонат України

Змагання, на яких традиційно триумфували харківські спортсменки, відбулися у столичному Центр спорту "Ліко".

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, харківські русалоньки виграли командний чемпіонат України з артистичного плавання.

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