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19.12.2023  12:00   Дмитро Колонєй

Харківські представниці артистичного плавання виграли чемпіонат України

Змагання, на яких традиційно триумфували харківські спортсменки, відбулися у столичному Центр спорту "Ліко".

Виграли чемпіонат України харківські представниці артистичного плавання
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, харківські русалоньки виграли командний чемпіонат України з артистичного плавання.
 
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Виграли чемпіонат України харківські представниці артистичного плавання
 
Підопічні Світлани Саідової представили на розгляд суддів нові програми, з якими вже у лютому 2024 року виступатимуть на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Катарі і боротимуться за ліцензії на Олімпійські ігри в Парижі-2024.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські борці стали переможцями та призерами Кубку України.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, перемога, харків, артистичне плавання
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