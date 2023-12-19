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19.12.2023  12:31   Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 19 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

Стало відомо, який радіаційний фон в Харкові та області на 19 грудня
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 19 грудня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
 
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  • Золочів - 11
  • Харків - 11
  • Богодухів - 10
  • Коломак - 11
  • Великий Бурлук - 11
  • Печеніги - 11
  • Слобожанське - 11
  • Куп’янськ - 12
  • Красноград - 11
  • Лозова - 11
  • Ізюм -13
Всі показники у межах норми.
 
Нагадуємо, що максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 18 грудня.
 
Источник:   Харківський регіональний центр з гідрометеорології
 Тэги:  радіація, рівень, харків
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