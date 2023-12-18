Який радіаційний фон в Харкові та області на 18 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 18 грудня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 17 грудня.
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Головне – грамотно витрачати свої сили. Якщо кидатиметеся на справи з повною самовіддачею, до вечора це може загрожувати занепадом сил.
На протязі всьеого дня небо в Харькові будет покрыто хмарами.
З 2000 року кожне 18 грудня світ відзначає міжнародний день тих, хто відважно шукає кращого життя.
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