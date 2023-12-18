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18.12.2023  11:55   Віталій Хінєвіч

На Харківщині медики врятували чоловіка та прийняли пологи

Бригади медиків оперативно надали пацієнтам необхідну допомогу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
17 грудня успішну реанімацію проведено бригадою ЕМД №401 у складі : лікаря Ірини Зудової, фельдшера Дениса Кулика, водія Сергія Зубрьова.
 
Бригаді надійшов екстрений виклик до чоловіка 81 років і по прибуттю було констатовано клінічну смерть внаслідок гострого інфаркту міокарда, тромбоемболія легеневої артерії.
 
Результатом вчасно розпочатих реанімаційних заходів - стало відновлення вітальних функцій. Хворого шпиталізовано до лікувального закладу. 
 
 
Цьго ж дня в присутності бригади ЕМД народився здоровий хлопчик, вагою 3300 гр, зростом 54 см, за шкалою Апгар - 9 балів. Безпосередню акушерську допомогу породіллі надала бригада ЕМД №1606 у складі: фельдшера Гончар С.М. та водія Орлова В.С. 
 
Жінку разом з новонародженим хлопчиком госпіталізовано до лікарні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, про радіаційний фон в Харкові та області на 18 грудня.
 
Источник:   КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
 Тэги:  медицина, харків
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