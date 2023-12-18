18.12.2023 12:25 Віталій Хінєвіч

Надзвичайники допомагали водіям авто подолати складні ділянки доріг на Харківщині

Зранку рятувальники тричі залучались до надання допомоги водіям, чиї авто не могли подолати складні ділянки доріг через ожеледицю та снігові замети.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Близько 6:00 бійці ДСНС зі Старого Салтова витягли своїм рятувальним автомобілем волонтерський мікроавтобус «Volkswagen T4» з перемету, аби той зміг доїхати до місця призначення.

У Харкові о 07:30 надзвичайники допомогли водієві карети швидкої зрушити з місця. Вона опинилась на заледенілій ділянці дороги на вул. Гольдбергівській.

О 9:30 рятувальники з м. Барвінкове виїхали на ДТП, яке сталось на вул. Івана Величка цього міста. Там рейсовий автобус не зміг подолати слизький підйом і скотився у приватний паркан. В автобусі знаходилось 8 людей. Аби пасажири змогли вийти назовні, ДСНСникам довелось відтягти його від паркану. На щастя ніхто з людей не постраждав.

За прогнозами синоптиків найближчими днями очікуються опади, туман і ожеледиця. Закликаємо водіїв бути обережними, дотримуватись правил дорожнього руху і без зайвої потреби не користуватись власним транспортом.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram