18.12.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

Комунальники Харкова модернізують насосні станції

Комунальне підприємство «Харківводоканал» продовжує модернізацію водопровідних насосних станцій, передає РЕДПОСТ .



Комунальники Харкова модернізують насосні станції



Як повідомив сьогодні, 18 грудня, начальник управління артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу «Харківводопостачання» Олександр Черняєв, черговим об'єктом капітальної реконструкції стала насосна станція, що обслуговує мешканців центральної частини міста та Новобаварського району.

«Під час виконання ремонтних робіт були встановлені напірний вузол діаметром 300 мм, шість одиниць нової запірної арматури та інші механізми. Також здійснили заміну ділянки трубопроводу довжиною понад 15 метрів. Основні роботи велися в нічний час з тим, щоб мінімізувати незручності харків'ян, пов'язані з тимчасовою відсутністю води в повному обсязі.

Проведені відновлювальні заходи дозволять оптимізувати режим роботи обладнання на станції, оперативно реагувати на можливі аварійні ситуації та суттєво скоротити кількість пошкоджень на мережах», - наголосив Олександр Черняєв.

Також начальник управління поінформував про те, що паралельно запланований комплекс необхідних ремонтних і профілактичних робіт повною мірою здійснюється і на насосних підкачуючих станціях.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники на вулиці Малиновського відновили ділянку колектора.