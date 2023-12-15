15.12.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники на вулиці Малиновського відновили ділянку колектора

Бригади комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» оперативно закінчили відновлювальні роботи на аварійній ділянці колектора діаметром 400 мм, який приймає стоки з вулиць Малиновського та Коцарської у Холодногірському районі, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив начальник районної експлуатаційної ділянки Олександр Зуєв, у ході комплексу робіт замінили 15 метрів технічно зношеної ділянки трубопроводу та капітально відремонтували оглядовий колодязь.

«Провал колектора стався на пожвавленому автомобільному перехресті, тому стояло завдання виконати ремонт максимально швидко. Не дивлячись на непрості умови розташування колектора, а це глибина залягання 5 метрів плюс близькість ґрунтових вод, з роботою впоралися вчасно, адже працювали щодня, без вихідних.

У реконструкції були задіяні працівників районної служби та фахівці дільниці з ремонту мереж каналізації під керівництвом В'ячеслава Язикова. Напередодні провели попереднє засипання з благоустроєм території та передали дорожнім службам для виконання асфальтування цієї ділянки», - зазначив Олександр Зуєв.

За його словами, у районі проводяться всі необхідні заходи для підтримки системи водовідведення у належному стані. Так, з початку року переклали 160 метрів колекторів, прочистили понад 26 км мереж та планово-попереджувально оглянули 68 км каналізаційних трубопроводів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що негода знеструмила деякі населені пункти Харківської області.