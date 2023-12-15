15.12.2023 11:50 Віталій Хінєвіч
У Харківобленерго звернулися до громадян через негоду
Енергетики попереджають, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев, електроопор та обриву проводів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на АТ «Харківобленерго».
У зв'язку з цим жителям Харкова та Харківської області варто бути обережними, не нехтувати правилами безпеки та не наближатися до ліній електропередачі.
Варто пам’ятати про правила електробезпеки під час негоди:
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не наближатися до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів, адже можна отримати смертельний удар електрострумом;
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відійти з небезпечної зони "гусячим кроком" - звести ступні ніг разом, не відривати їх одна від одної і від землі та пересувайтися дрібними ковзаючими кроками;
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організувати охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив, до приїзду оперативно-виїзної бригади "Харківобленерго".
Якщо Ви побачили пошкоджені електромережі — одразу повідомте про ситуацію за номерами:
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(057) 34-24-413,
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(067) 23-40-413,
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(063) 05-40-413,
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(050) 05-40-413.
Якщо через негоду впали дерева або гілки, травмувалися люди, слід повідомляти екстрені служби за телефонами: 112 або 103.
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