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15.12.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

У Харківобленерго звернулися до громадян через негоду

Енергетики попереджають, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев, електроопор та обриву проводів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
У зв'язку з цим жителям Харкова та Харківської області варто бути обережними, не нехтувати правилами безпеки та не наближатися до ліній електропередачі.
 
Варто пам’ятати про правила електробезпеки під час негоди:
 
  • не наближатися до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів, адже  можна отримати смертельний удар електрострумом;
  • відійти з небезпечної зони "гусячим кроком" - звести ступні ніг разом, не відривати їх одна від одної і від землі та пересувайтися дрібними ковзаючими кроками;
  • організувати охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив, до приїзду оперативно-виїзної бригади "Харківобленерго".
Якщо Ви побачили пошкоджені електромережі — одразу повідомте про ситуацію за номерами:
 
  • (057) 34-24-413,
  • (067) 23-40-413,
  • (063) 05-40-413,
  • (050) 05-40-413.
 
Якщо через негоду впали дерева або гілки, травмувалися люди, слід повідомляти екстрені служби за телефонами: 112 або 103.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що негода знеструмила деякі населені пункти Харківської області.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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