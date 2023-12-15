15.12.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

У Харківобленерго звернулися до громадян через негоду

Енергетики попереджають, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев, електроопор та обриву проводів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

У зв'язку з цим жителям Харкова та Харківської області варто бути обережними, не нехтувати правилами безпеки та не наближатися до ліній електропередачі.

Варто пам’ятати про правила електробезпеки під час негоди:

не наближатися до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів, адже можна отримати смертельний удар електрострумом;

відійти з небезпечної зони "гусячим кроком" - звести ступні ніг разом, не відривати їх одна від одної і від землі та пересувайтися дрібними ковзаючими кроками;

організувати охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив, до приїзду оперативно-виїзної бригади "Харківобленерго".

Якщо Ви побачили пошкоджені електромережі — одразу повідомте про ситуацію за номерами:

(057) 34-24-413,

(067) 23-40-413,

(063) 05-40-413,

(050) 05-40-413.

Якщо через негоду впали дерева або гілки, травмувалися люди, слід повідомляти екстрені служби за телефонами: 112 або 103.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що негода знеструмила деякі населені пункти Харківської області.