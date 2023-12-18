18.12.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

Загибель двох курсантів на Харківщині: ексначальника кафедри та працівника ДСНС чекає суд

31 травня 2023 року у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України у Харківській області загинули двоє курсантів Національного університету цивільного захисту віком 22 та 21 рік.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Саме там на той момент жили та навчались студенти цього харківського вишу. Їх смерть настала в результаті вибуху артилерійського далекобійного осколково-фугасного снаряду калібру 152 мм. Ще один 20-річний курсант отримав поранення.

Слідством встановлено, що головний фахівець одного з відділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області, який в цей час проходив підвищення кваліфікації у вказаному Центрі, привіз артснаряд на прохання начальника однієї з кафедр цього університету.

У свою чергу, начальник кафедри приніс до навчального корпусу цей снаряд. Згодом він надав курсантам вказівку розібрати бойовий припас строком до 6 червня. Студенти відповіли, що вони тільки вчаться на третьому курсі та не знають, як правильно це робити. Проте начальник кафедри сказав їм зробити це в обов’язковому порядку, інакше їх не відпустять у звільнення.

Відповідно до посадової інструкції, саме начальник цієї кафедри контролює і вживає всіх необхідних заходів з питань охорони праці, додержання правил протипожежної безпеки на кафедрі з метою безпечної роботи в навчальних приміщеннях кафедри, повного виключення виробничого травматизму та профзахворювань працівників. Окрім цього, у 2023 році він перебував у відрядженні за кордоном, де успішно пройшов курс зі знешкодження вибухонебезпечних предметів за Міжнародними стандартами протимінної діяльності, тобто є кваліфікованим та обізнаним спеціалістом в області поводження з вибухонебезпечними предметами та боєприпасами.

Наразі начальника кафедри звільнено з університету. Діями обвинувачених Центру та університету завдано збитків на загальну суму майже 4,5 млн гривень.

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника кафедри харківського вишу за фактами вбивства двох осіб з необережності, незаконного поводження з бойовими припасами та службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 119, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 367 КК України), а також щодо головного фахівця одного з відділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області, якому інкриміновано придбання, зберігання та передачу бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Обвинувальний акт розглядатимуть у Нововодолазькому районному суді Харківської області.

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