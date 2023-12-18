18.12.2023 13:50 Віталій Хінєвіч

Жінку, яка при окупантах займала керівну посаду, чекає суд

За даними слідства, мешканка села Гусинка після силового захоплення збройними силами рф території Куп’янського району добровільно пішла на співпрацю з окупантами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

До повномасштабного вторгнення держави-агресорки в Україну обвинувачена працювала в органах місцевого самоврядування Кіндрашівської ОТГ.

При окупантах жінка обійняла посаду «и. о. помощника начальника отдела (сельський) Кондрашовского территориального отдела ВГА Купянского района Харьковской области».

З червня по вересень минулого року колаборантка організовувала збір даних для виплати мешканцям с. Гусинка так званої «матеріальної допомоги» від держави-агресорки в російських рублях і формувала акти прийому-передачі грошових коштів.

Крім того, обвинувачена організовувала проведення ремонту опалювальної системи в приміщенні місцевого навчального закладу, щоб у подальшому розселити там військовослужбовців рф і забезпечити їм комфортні умови.

За клопотанням прокурорів жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Колаборантку судитимуть в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Департаменту карного розшуку Нацполіції України та Управління СБУ в Харківській області.

Обвинуваченій загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

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