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18.12.2023  13:50   Віталій Хінєвіч

Жінку, яка при окупантах займала керівну посаду, чекає суд

За даними слідства, мешканка села Гусинка після силового захоплення збройними силами рф території Куп’янського району добровільно пішла на співпрацю з окупантами.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
До повномасштабного вторгнення держави-агресорки в Україну обвинувачена працювала в органах місцевого самоврядування Кіндрашівської ОТГ.
 
При окупантах жінка обійняла посаду «и. о. помощника начальника отдела (сельський) Кондрашовского территориального отдела ВГА Купянского района Харьковской области».
 
З червня по вересень минулого року колаборантка організовувала збір даних для виплати мешканцям с. Гусинка так званої «матеріальної допомоги» від держави-агресорки в російських рублях і формувала акти прийому-передачі грошових коштів.
 
Крім того, обвинувачена організовувала проведення ремонту опалювальної системи в приміщенні місцевого навчального закладу, щоб у подальшому розселити там військовослужбовців рф і забезпечити їм комфортні умови.
 
За клопотанням прокурорів жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Колаборантку судитимуть в Червонозаводському районному суді м. Харкова.
 
Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Департаменту карного розшуку Нацполіції України та Управління СБУ в Харківській області.
 
Обвинуваченій загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області батько розшукував доньку.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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