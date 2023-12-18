18.12.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

В Україні відновлено 850 об’єктів медзакладів, пошкоджених росією за час повномасштабної війни – МОЗ

За майже 22 місяці повномасштабної війни в Україні вдалося повністю або частково відновити 850 об’єктів медзакладів, які пошкодила російська армія.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Міністерство охорони здоров’я України разом із партнерами продовжують працювати над відновленням української медичної інфраструктури, щоб лікарі могли повноцінно працювати, а пацієнти мали доступ до потрібних медичних послуг.

Станом на середину грудня 2023 року у різних областях України було відновлено повністю 446 об’єктів медзакладів, ще 404 об’єкти відновлені частково. Найбільше – у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Чернігівській та Херсонській областях.

Нагадаємо, що росіяни продовжують цілеспрямовано та системно руйнувати українські лікарні, поліклініки, амбулаторії, пологові та інші медзаклади, а також тероризувати мирне населення. Ворог атакує та бомбардує українську медичну інфраструктуру, створюючи додаткове навантаження на систему охорони здоров’я.

Зокрема, російські снаряди та ракети зруйнували вщент 195 обʼєктів медзакладів, які відновленню не підлягають. Ще 1 480 обʼєктів медзакладів пошкоджено.

Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини, Запоріжжя та Херсонщини. (Інформацію щодо Луганської області неможливо отримати в повному обсязі).

Також ворог пошкодив 103 автівки екстреної медичної допомоги, ще 253 автомобілі знищив та 125 автівок захопив.

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