18.12.2023 11:00 Віталій Хінєвіч
У Харківській області батько розшукував доньку
Чоловік звернувся до правоохоронців із інформацією про зникнення 16-річної доньки.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
Повідомлення про зникнення 16-річної дівчини надійшло до чергової частини відділення поліції 18 грудня близько 00:20. 42-річний батько повідомив, що о 18:00 донька пішла проводжати подругу на вокзал та не повернулась, на дзвінки не відповідає.
Працівники сектору ювенальної превенції оперативно розшукали зниклу. Дівчина гуляла в парку та не помітила, як плинув час й настала комендантська година. З батьками зв’язатись не змогла через те, що мобільний пристрій був розряджений.
З усіма учасниками події проведена профілактична бесіда щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.
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