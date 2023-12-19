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19.12.2023  13:07   Дмитро Колонєй

У Харкові розшукували зниклу безвісті маленьку дівчинку

Дитина у Харкові зникла після сварки з батьками.

Розшукували зниклу безвісті маленьку дівчинку у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 17 грудня 203 року до поліції зврнулася жінка, яка прохала допомоги у розшуку 12-річної доньки у Немишлянському районі. Дівчина, за словами заявниці, пішла з дому після сварки та не повернулася. Жінка сама розпочала пошуки, але спроби виявилися марними.
 
При первірці прилеглої до місця проживання дівчини території, один зі свідків повідомив, що бачив схожу дівчину в під’їзді одного з будинків, де й виявили розшукувану. Дівчина пояснила, що причиною втечі з дому стали сварки з батьками. Поки тривали пошуки, вона знаходилася у знайомих.
 
Розшукувану поліцейські повернули додому. Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз'яснювальну роботу.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  розшук, дитина, харків
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