19.12.2023 13:51 Дмитро Колонєй

Харків уже довів усьому світу, що ми - українське місто - Ігор Терехов

Про це мер Харкова заявив під час в інтерв’ю німецькому виданню «Deutsche Welle».



Харків уже довів усьому світу, що ми - українське місто - Ігор Терехов



Як повідояляє РЕДПОСТ , мер Харкова у в інтерв’ю німецьким журналістам заначив, що Харків дедалі більше українізується, і за десять років його мешканці повністю перейдуть на українську мову спілкування.

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За його словами, політика впровадження українізації має бути дуже виваженою. Містяни потроху, без примусу переходять на рідну мову. Особливо таке бажання виявляє молодь.

«Харків уже довів усьому світу, що ми - українське місто. Тут росіян зустрічали не квітами, а мінометами та кулями. Харків’яни - справжні українці. Прийде час, і ми всі заговоримо українською мовою. Це питання десяти років», - зазначив Ігор Терехов.