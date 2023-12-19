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19.12.2023  14:21   Дмитро Колонєй

Фахівці ДСНС Харківщини врятували водія фури з льодяної пастки (фото)

Рятувальники Хароківщини допомогли водієві фури з гуманітарною допомогою подолати складну ділянку дороги.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 19 грудня 2023 року важка фура  забуксувала на обочині, а її напівпричіп частково перекрив рух проїзною частиною. Вона везла понад 20 т гуманітарного вантажу. Щоб його доставити до місця призначення, рятувальникам довелось застосувати свій автомобіль підвищеної прохідності.
 
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Врешті надзвичайники витягли фуру з льодяної пастки на рівну дорогу і вона змогла самостійно продовжити рух. За прогнозами Гідрометцентру, протягом 20 грудня на Харківщині очікується слабкий туман, а на дорогах ожеледиця. Рятувальники закликають водіїв зважати на дані обставини, плануючи поїздки.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як ретувальники виручали швидку та автобуси.
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  допомога, аварія, харків
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