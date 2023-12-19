19.12.2023 14:51 Дмитро Колонєй

Харків перерахував близько півмільйона гривень на потреби військовим

Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив у інтерв’ю німецькому виданню «Deutsche Welle».



Харків перерахував близько півмільйона гривень на потреби військовим



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов зазначив, попри те, що бюджет Харкова від початку повномасштабного вторгнення скоротився приблизно на 30%, міська влада підтримує урядову ініціативу про обов’язкове вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів.

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«Військовий податок допоможе нам наблизити бажану перемогу. Звичайно, буде важко, але у воєнний період ПДФО просто необхідний. Ми витримаємо всі труднощі заради майбутнього нашої країни», - зазначив Ігор Терехов.

Міський голова також підкреслив, що Харків допомагає військовим від самого початку повномасштабної війни. У 2023 році з коштів міського бюджету на потреби військовим було перераховано близько 500 млн грн. Зокрема, днями захисникам перерахували 10 млн грн.

«Коли медіа почали поширювати інформацію про те, що наше місто нібито жодним чином не допомагає військовим, захисники одразу відреагували на це. Зокрема, 92-га окрема штурмова бригада та мотострілецька бригада на своїх сторінках виставили публікації про те, що вони регулярно отримують усю необхідну допомогу від Харкова», - розповів мер.