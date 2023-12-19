19.12.2023 15:20 Віталій Хінєвіч

Через обстріл Куп'янського району постраждала жінка

Ворог здійснив обстріл населеного пункту 19 грудня об 11.30.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

19 лютого близько 11:30 в смт Куп'янськ-Вузловий внаслідок ворожого удару травми отримала 48-річна жінка. Постраждалу доставили до медичного закладу.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За попередніми даними, російська армія обстріляла населений пункт з артилерії.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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