18.12.2023 09:20 Віталій Хінєвіч

Добровільно співпрацював із окупантами: слідчі заочно повідомили про підозру черговому колаборанту з Харківщини

Під час тимчасової окупації території Борівської селищної територіальної громади 26-річний чоловік був призначений на посаду «помічника начальника (с. Ізюмське) Борівського територіального управління ВГА Ізюмського району».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Зловмисник виконував покладенні на управління завдання та реалізовував управлінські рішення, брав участь в нарадах керівників відділів окупаційної влади, наймав на роботу працівників при окупаційній владі, збирав та формував списки місцевих мешканців, які передавав окупаційним силам рф, організовував приймання від окупаційних сил рф харчових продуктів, палива, грошей у якості «гуманітарної допомоги» для місцевого населення та забезпечував їх розподіл.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

13 грудня слідчі відділення № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури заочно повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину.

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