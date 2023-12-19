19.12.2023 15:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові триває процес перейменування російських топонімів

Перейменування топонімів, пов’язаних із рф та її союзниками, проходить у Харкові поступово і з залученням громадської думки.

Про це в інтерв’ю німецькому виданню «Deutsche Welle» розповів Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, ставлення харків’ян до сусідньої країни-агресора дуже змінилося. За словами мера, той Харків, який був до повномасштабного вторгнення, і той, що є зараз, - два ментально різні міста.

«Ми виважено працюємо над цими питаннями. І в цьому процесі нам дуже важлива думка харків’ян, тому ми проводимо опитування серед громадян, перш ніж перейменувати ту чи іншу вулицю», - зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, що впродовж 2023 року в Харкові перейменували близько 100 топонімів, пов’язаних з країною-агресором та її союзниками.

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