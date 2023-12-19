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19.12.2023  15:55   Віталій Хінєвіч

"Харків ніхто і ніколи не здасть!": Ігор Терехов про намір окупантів захопити Харків

Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі зазначив, що в медіа активно шириться стаття з «Bild» про наміри ворога за кілька років знову спробувати захопити Харків, передає РЕДПОСТ .


"Харків ніхто і ніколи не здасть!": Ігор Терехов про намір окупантів захопити Харків
«Як очільник цього самого міста я не можу пройти повз, ніяк на цю статтю не відреагувавши. Адже йдеться про безпеку і майбутнє всіх харківʼян. Кожного, хто тут живе, і кожного, хто планує повертатися. 
 
Так ось – Харків ніхто і ніколи не здасть! Ворог не має жодних шансів на успіх у своїх планах. Це було чітко зрозуміло ще у 2014 році, а потім це остаточно підтвердив 2022 рік. 
 
Держава, місцева влада, Збройні Сили України, волонтери – усі разом роблять і робитимуть усе можливе для захисту нашого міста і наших людей!»,- повідомив Ігор Терехов.
 
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Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, ігор терехов
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