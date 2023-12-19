19.12.2023 16:20 Віталій Хінєвіч

Зловмисники залишили без світла населений пункт на Харківщині

Фахівці Близнюківського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" виявили факт крадіжки електричного проводу довжиною понад 600 метрів у селі Широке Лозівського району, передає РЕДПОСТ .

Як розповів начальник Близнюківського РЕМ Андрій Тимощук, енергетики приїхали на місце, щоб відновити ділянку повітряної лінії 10 кВ, яка зазнала пошкоджень через обледеніння, але на під'їзді до населеного пункту не знайшли дротів.

"Шкода, що у такі часи, коли енергетики кидають всі сили на відновлення електропостачання після бойових дій, працюють за складних погодних умов та без вихідних, щоб повернути світло в оселі, люди просто беруть і крадуть самі у себе. Село знеструмлене вже шостий день, адже крадіжку такого масштабу в умовах обмежених ресурсів воєнного часу компенсувати дуже складно. Ми звернулися до правоохоронних органів із заявою про злочин та сподіваємося, що крадії будуть знайдені, а наше майно повернуто", - зазначив заступник технічного директора АТ "Харківобленерго" Олександр Кишинський.

Товариство нагадує про кримінальну відповідальність за подібні дії та звертається до жителів Харкова та Харківської області з проханням повідомляти про факти крадіжки електричних проводів та обладнання до поліції за телефоном 102, а також до кол-центру "Харківобленерго":

(057) 34-24-413,

(067) 23-40-413,

(063) 05-40-413,

(050) 05-40-413.

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