Зловмисники залишили без світла населений пункт на Харківщині

Фахівці Близнюківського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" виявили факт крадіжки електричного проводу довжиною понад 600 метрів у селі Широке Лозівського району, передає РЕДПОСТ .
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова модернізують насосні станції.
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Сьогоднішні зміни можуть виявитися доленосними, проте не намагайтеся заздалегідь прорахувати їхній результат – це все одно не вийде. Довіртеся інтуїції та долі.
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