19.12.2023 16:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області виявили крадія новорічних ялинок

Під час одного з патрулювань у Бабаївському лісництві філії "Жовтневе лісове господарство" працівники лісництва виявили чоловіка, який самовільно нарубав 46 дерев хвойного молодняку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Слобожанський лісовий офіс.

На місце події були викликані правоохоронці, які зафіксували факт скоєного злочину передбаченого статтею 246 Кримінального кодексу України, а саме незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду (істотна шкода -26840 грн і більше), карається штрафом від 17000 до 25500 грн або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

У цьому випадку зловмисник завдав шкоди на суму 34902 грн.

Загалом, лісівники Слобожанського лісового офісу протягом листопада-грудня провели 200 рейдів лісовими масивами, у ході яких складено 23 адмінпротоколи за фактом незаконної заготівлі різдвяних ялинок.

Водночас наголошується, що офіційно придбана ялинка у лісівників обійдеться у 10 разів дешевше, аніж незаконно зрубана у лісі, адже вартість наших ялиночок складає від 96 до 240 грн.

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