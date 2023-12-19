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19.12.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

Передавала ексобранцю - члену ПВК «Вагнер» дані про ЗСУ: до 12 років увʼязнення загрожує харківʼянці

За даними слідства, з липня 2022 року безробітня харківʼянка допомогала ворогу. Вона збирала та передавала інформацію про розташування ЗСУ та української військової техніки у Харкові.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
44-річна жінка «зливала» й інші важливі обʼєкти у місті, наприклад, такі як Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 
 
Встановлено, що дані вона надсилала через месенджер «Телеграм» колишньому співмешканцю, який нині є учасником ПВК «Вагнер» та брав участь у проведенні бойових дій проти України під час боїв за місто Бахмут Донецької області.
 
У червні цього року правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вона перебуває під вартою. 
 
Санкція статті (ч. 3 ст. 114-2 КК України) передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові за допомою даних СБУ відправили за грати агента ФСБ.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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