19.12.2023 17:30 Віталій Хінєвіч

Комунальники Харкова за тиждень усунули 73 аварії на водоводах

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» усунули 73 аварійні ситуації на водоводах, упорядкували 72 оглядові колодязі із заміною запірно-регулюючої арматури та відремонтували 20 водорозбірних колонок, передає РЕДПОСТ .

Інтенсивними темпами ведуться відновлювальні заходи й у Холодногірському районі, де вчора ремонтники усунули дві аварійні ситуації у провулку Клочківському та на вулиці Полтавський Шлях.

«У першому випадку аварійна ситуація сталася на магістралі діаметром 100 мм. Швидко виявивши пошкодження, маючи в наявності все необхідне проведення ремонту, оперативно ліквідували аварію. А ось на вулиці Полтавський Шлях капітально відремонтували ввід у будинок. Після завершення робіт території упорядкували», - поінформував начальник районної служби Олександр Сірко.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

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