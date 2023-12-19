19.12.2023 17:55 Віталій Хінєвіч

Фахівці розповіли про ситуацію з грипом та ГРВІ у Харкові

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 11 по 17 грудня захворіли 1125 осіб, з них 47% - діти, передає РЕДПОСТ .

За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, зокрема, за минулий тиждень було зареєстровано 105 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Показник захворюваності становить 79,5 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 81% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

За тиждень госпіталізовано 150 осіб, з них шість - до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 33% - діти до 17 років.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram