19.12.2023 18:25 Віталій Хінєвіч

Загинули 83 особи, отримали травми 620 людей: у поліції надали статистику ДТП у Харківській області

Основними причинами дорожніх аварій є перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування, проїзду перехресть та пішохідних переходів, а також недотримання дистанції.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Протягом січня-листопада 2023 року на території Харківщини було зареєстровано 465 ДТП з потерпілими, що на 40 % більше ніж за аналогічний період минулого року. Загинули 83 особи, отримали травми 620 людей.

За статистикою, найбільша кількість ДТП з потерпілими зареєстрована у п’ятницю. Найчастіше автопригоди трапляються в період з 17 по 20 годину, а пік кількості ДТП - о 18 годині.

Через порушення правил проїзду перехресть сталося 129 ДТП з потерпілими, в результаті яких 4 особи загинуло та 191 травмована. В результаті порушення правил маневрування зареєстровано 123 ДТП, де 6 осіб загинули та 157 осіб отримали поранення.

«Шановні водії, під час поїздок обирайте безпечну швидкість та дистанцію руху, враховуйте обмежену видимість, особливу в темну пору доби, а також стан дорожнього покриття. Бережіть своє життя та життя інших людей»,- йдеться у повідомленні.

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