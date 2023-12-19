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19.12.2023  18:25   Віталій Хінєвіч

Загинули 83 особи, отримали травми 620 людей: у поліції надали статистику ДТП у Харківській області

Основними причинами дорожніх аварій є перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування, проїзду перехресть та пішохідних переходів, а також недотримання дистанції.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Протягом січня-листопада 2023 року на території Харківщини було зареєстровано 465 ДТП з потерпілими, що на 40 % більше ніж за аналогічний період минулого року. Загинули 83 особи, отримали травми 620 людей.
 
За статистикою, найбільша кількість ДТП з потерпілими зареєстрована у п’ятницю. Найчастіше автопригоди трапляються в період з 17 по 20 годину, а пік кількості ДТП - о 18 годині.
 
Через порушення правил проїзду перехресть сталося 129 ДТП з потерпілими, в результаті яких 4 особи загинуло та 191 травмована. В результаті порушення правил маневрування зареєстровано 123 ДТП, де 6 осіб загинули та 157 осіб отримали поранення.
 
«Шановні водії, під час поїздок обирайте безпечну швидкість та дистанцію руху, враховуйте обмежену видимість, особливу в темну пору доби, а також стан дорожнього покриття. Бережіть своє життя та життя інших людей»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на трасі у передмісті Харкова загинув літній чоловік.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харків
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