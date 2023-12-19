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19.12.2023  18:55   Віталій Хінєвіч

В Основ’янському районі Харкова відкрили клас безпеки

Під час презентації класу працівники поліції та ДСНС провели для учнів 3-5 класів заняття з пожежної і мінної безпеки, а також закріпили їхні знання правил дорожнього руху.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Для школярів організували тренінги з надання домедичної допомоги та показали вправи з психологічного розвантаження. Також до заходу доєдналися онлайн учні та педагоги інших закладів освіти району. 
 
В райадміністрації зазначили, що наочне знайомство дітей з потенційними небезпечними ситуаціями допоможе їм краще осягнути рівень загрози та добре запам’ятати, як слід діяти в екстремальних умовах.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на освітньому заході «Молодіжний Нефорум» зібралося близько 200 студентів закладів вищої освіти і майбутніх випускників шкіл міста Харкова.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, освіта
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