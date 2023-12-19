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19.12.2023  19:30   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили атаки окупантів

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти: Гур'їв Козачок, Ветеринарне, Стариця, Вовчанськ, Бударки Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили всі атаки окупантів в районі Синьківки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. 
 
Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що троє колаборантів, які співпрацювали з окупантами на Харківщині та Луганщині, отримали тюремні терміни.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  харків, агрессия россии
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