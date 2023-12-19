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19.12.2023  20:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області відновлюють газопостачання після ворожих обстрілів

«Газмережі» відновлили газопостачання для 1,4 тисяч родин Харківської області, передає РЕДПОСТ .

 
Протягом минулого тижня газовики Харківської філії «Газмережі» повернули газопостачання до 1,4 тис. домоволодінь області, які ворог, через обстріли, залишив без енергоносія.
 
Відновлювальні роботи на газорозподільних мережах проведені у Борівській, Куп’янській, Великобурлуцьких громадах.
 
 
У частині населених пунктів Куп’янщини виконати аварійні роботи з локалізації наслідків обстрілів житлових будинків вдалось без припинення газопостачання споживачам.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова за тиждень усунули 73 аварії на водоводах.
 
Источник:   Харківська філія «Газмережі»
 Тэги:  харків, жкг
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