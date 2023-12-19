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19.12.2023  21:05   Віталій Хінєвіч

На Харківщині зафіксовано випадок сказу в лисиці

Фахівці Печенізької дільниці ветеринарної медицини Харківської обласної лікарні ветеринарної медицини 13 грудня на вулиці Незалежності у селищі міського типу Печеніги біля дороги виявили труп лисиці.

Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
За словами очевидців, на неї напала зграя безпритульних собак. Згідно з відомостями про щеплення, ці собаки були щеплені проти сказу 15.07.2023 року. Люди з лисицею не контактували та не постраждали.
 
У патматеріалі, доставленому до Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, виявлено вірус сказу, що підтверджено експертизою №001448 п.м/23 від 14.12.2023.
 
За поданням начальника Чугуївського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області Олексія Щербака 15.12.2023 року проведене позачергове засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії №27/2023 при Чугуївській районній військовій адміністрації, рішенням якого:
 
  • оголошено неблагополучний пункт щодо сказу та введено карантинні обмеження на вул. Незалежності в смт Печеніги Чугуївського району з 15.12.2023;
  • визначено загрозливу зону с. Кицівка, мисливські угіддя зазначеного села та зону спостереження с. Базаліївка Чкаловської громади та мисливські угіддя зазначених громад;
  • затверджений План комплексних заходів щодо ліквідації сказу по вул. Незалежності в смт Печеніги та межах прилеглих польових та лісових угідь.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині у корови виявили сказ.
 
Источник:   Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області
 Тэги:  харків, сказ
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