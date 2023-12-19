    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Готуємо класичний угорський гуляш
19.12.2023  21:30   Дмитро Колонєй

Готуємо класичний угорський гуляш

Смачна страва пастухів і військових, що прославили його в Європі.

Як приготувати класичний угорський гуляш
 
 
Як пише РЕДПОСТ, класичний угорський гуляш дуже ситний так ідеально підходить на зиму. 

Угорський гуляш

Продукти:

 

  • 500 г яловичини,
  • 1 болгарський перець,
  • 500 г картоплі,
  • 2 цибулини, 2 моркви,
  • 2 ст. томатного соусу,
  • 2 зубчики часнику,
  • 1 ст. паприки,
  • 1 л води
  • спеції.

Покроковий рецепт приготування:

 

  1. Дрібно нарізати цибулю,
  2. Обсмажити до рум'яності,
  3. Додати паприку та всі спеції,
  4. Жарити ще 1 хвилину.
  5. Додати нарізане смужками м'ясо
  6. Смажити до його золотистості.
  7. Додати томатний соус.
  8. Додати трохи води,
  9. Тушкувати яловичину 2-2,5 години на слабкому вогні, підливаючи воду.
  10. Викласти нарізану картоплю та моркву
  11. Протушкувати ще 10 хвилин.
  12. Додати болгарський перець та воду,
  13. Довести до кипіння,
  14. Протушкувати ще 15 хвилин,
  15. Додати часник
  16. Дати гуляшу настоятися під кришкою.
 
Тэги:  рецепт, суп, гуляш, г яловичини, болгарський перець, картопля, цибуля, морква, часник, паприка
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.12 Кулінарні рецепти Готуємо овочеве рагу з кабачками по-ірландськи 17.12 Кулінарні рецепти Готуємо салат з рисом, болгарським перцем та кабачками на зиму 16.12 Кулінарні рецепти Готуємо пісний борщ із адигейським сиром
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 