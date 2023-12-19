19.12.2023 21:44

У Харкові пройшли змагання з вільної боротьби та самбо (фото)

19 грудня у Харкові пройшли змагання з вільної боротьби вільної (серед юнаків) та самбо (серед майстрів) памʼяті МСМК Георгія Манучаряна, багаторазового чемпіона світу з вільної боротьби та самбо.





У змаганнях взяли участь спортсмени з Харкова, Одеси, Полтави, Сум, повідомляє У змаганнях взяли участь спортсмени з Харкова, Одеси, Полтави, Сум, повідомляє РЕДПОСТ

Також у турнірі взяли участь військовослужбовці Збройних Сил України та співробітники Національної Поліції Харківської області.



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