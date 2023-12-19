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19.12.2023  21:44   

У Харкові пройшли змагання з вільної боротьби та самбо (фото)

19 грудня у Харкові пройшли змагання з вільної боротьби вільної (серед юнаків) та самбо (серед майстрів) памʼяті МСМК Георгія Манучаряна, багаторазового чемпіона світу з вільної боротьби та самбо.

Харків, спорт, самбо

У змаганнях взяли участь спортсмени з Харкова, Одеси, Полтави, Сум, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Також у турнірі взяли участь військовослужбовці Збройних Сил України та співробітники Національної Поліції Харківської області.


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Тэги:  харків, спорт, вільна боротьба, самбо
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