У Харкові пройшли змагання з вільної боротьби та самбо (фото)

19 грудня у Харкові пройшли змагання з вільної боротьби вільної (серед юнаків) та самбо (серед майстрів) памʼяті МСМК Георгія Манучаряна, багаторазового чемпіона світу з вільної боротьби та самбо.
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Сьогодні важливе вміння стояти на своєму. І у фінансах, і у коханні справедлива формула: головне – зберегти, а не примножити.
Хмари у Харкові будуть ховати небо весь час, вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Без опадів.
Щорічно 20 грудня відзначають День солідарності людей.
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