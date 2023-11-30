30.11.2023 17:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині у корови виявили сказ

Сказ корови зафіксовано в Сахновщинській громаді. Через що на території села Зелене введено карантинні обмеження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

До Сахновщинської дільниці ветеринарної медицини Красноградської районної державної лікарні ветеринарної медицини звернулась мешканка села Зелене (Тавежнянський старостинський округ) щодо підозри на сказ великої рогатої худоби. За словами власниці, корова поводилася агресивно, відмовлялася від їжі, постійно ревла.

При обстеженні тварини ветеринарний лікар виявив клінічні ознаки, що вказували на сказ: водобоязнь, слинотеча тощо. Через деякий час тварина загинула.

Спеціалісти Красноградської районної державної лікарні ветеринарної медицини та Красноградського районного управління Держпродспоживслужби в Харківській області ініціювали проведення 30.11.2023 року позачергового засідання місцевої протиепізоотичної комісії при Сахновщинській селищній раді, рішенням №5 якого с. Зелене оголошено неблагополучним пунктом щодо сказу тварин та введено на даній території карантинні обмеження.

Загрозливою зоною щодо сказу тварин визначено села Терноватка, Огіївка, Шевченкове, Судиха, Тавежня, Скиртяне. Затверджено План комплексних заходів щодо ліквідації сказу в с. Зелене, згідно з чинною інструкцією щодо профілактики та боротьби зі сказом тварин.

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