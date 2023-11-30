30.11.2023 17:09 Євген Клочко

Що таке пневматична гвинтівка та як вона працює

Пневматична гвинтівка – це відносно безпечний вид зброї, що використовує повітря або газ замість пороху для створення потрібного тиску всередині. Але варто знати, що найнебезпечнішими є пневматичні гвинтівки малого калібру 4.5 мм. Саме ті, що мають широке застосування та можуть бути придбані будь-яким громадянином України старше 18 років. Для купівлі моделей більшого калібру необхідний спеціальний дозвіл.

Познайомитися з моделями та цінами на такий тип зброї можна за посиланням https://one-click.com.ua/uk/sportivnaya-strelba/pnevmatika/pnevmaticheskie-vintovki/ . Тут представлено широкий вибір гвинтівок та іншої пневматичної зброї.

Принцип роботи

Основний принцип роботи пневматичної гвинтівки полягає в тому, що газ випускається під високим тиском та виштовхує заряд через ствол з досить високою початковою швидкістю. Така зброя складається зі:

стволу, через який власне відбувається постріл снаряда;

камери для стисненого газу – внутрішнього резервуара або зовнішнього балона, який з'єднаний з гвинтівкою через трубку;

відстрілювального механізму – механічного або електронного, який випускає стиснений газ, спричинюючи рух снаряда вздовж ствола;

штоку або поршню – елементу, який рухається всередині камери зі стисненим газом та передає тиск на снаряд;

вихлопного клапана, що відкривається, коли снаряд готовий до пострілу, випускаючи стиснений газ в ствол.

Простими словами, стиснений газ швидко розширюється, витікаючи з камери, і рухається через ствол, виштовхуючи снаряд. Внаслідок цього і відбувається постріл.

Використання пневматичної зброї

Пневматичні гвинтівки мають різне застосування в залежності від їхнього типу і характеристик. Їх використовують на спортивних змаганнях (у стендовій стрільбі, біатлоні та ін.), для тренувань та навчання, розваг, полювання на птахів чи дрібних шкідників та ін.

Попри відносно низький рівень травматичності, треба пам'ятати, що при недбалому користуванні пневматична зброя може завдати шкоди людині. Тому необхідно дотримуватися всіх правил стрільби, вживати необхідні заходи безпеки при використанні зброї, та завжди залишатися уважним і відповідальним.