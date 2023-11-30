30.11.2023 17:25 Віталій Хінєвіч
У Харкові сталася пожежа: загинув чоловік, 13 людей евакуйовано
30 листопада о 15:42 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу по провулку Зерновому міста Харкова.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС України в Харківській області, передає РЕДПОСТ.
Пожежа виникла в квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. До місця події виїхали рятувальники 2-ої державної пожежно-рятувальної частини Слобідського району міста Харкова.
На момент прибуття вогнеборців було встановлено, що пожежа виникла у квартирі на 2-му поверсі. Горіли домашні речі на площі 8 кв.м. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло загиблого чоловіка, вік якого встановлюється. Також вогнеборці зверхніх поверхів 5-поверхівки евакуювали 13 мешканців, з них 4 дітей.
О 16:50 вогнеборці локалізували пожежу. Наразі триває її ліквідація. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються.
Источник: Головне управління ДСНС України у Харківській області
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