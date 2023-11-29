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29.11.2023  11:19   Рита Парфенова

Під Харковом чоловіка вбила цигарка

У прикордонному селі Чугуївського району рятувальники ліквідували пожежу, на якій загинув чоловік.

пожежа

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожежа зі смертельним наслідком сталася близько шостої години ранку 29 листопада у приватній оселі на вул. Садовій у селі Новоолександрівка Вовчанської громади.

На її ліквідацію виїхали вогнеборці 66-го Державного пожежно-рятувального посту. Їм на допомогу також направили добровольців-вогнеборців місцевого сільськогосподарського підприємства.

Прибувши до місця виклику, рятувальники застали вже розвинену пожежу, яка повністю охопила дах будинку площею 60 кв.м. Під час пожежогасіння вони виявили тіло загиблого чоловіка, 1985 року народження.

За пів години пожежники локалізували вогонь, остаточна ліквідація сталася о десятій годині ранку. За попередніми даними причиною виникнення загоряння стала необережність під час паління.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 28 по 29 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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