29.11.2023 08:36 Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини гасили пожежі, що сталися внаслідок ворожих обстрілів

Минулої доби рятувальники 11 разів виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинили ворожі обстріли.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, обидві пожежи, які спричинили окупанти своїми обстрілами, минулої доби зафіксовані у місті Вовчанськ. До ліквідації наслідків залучалися рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної.



28 листопада о 18:04 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу у місті Вовчанську, спричинену ворожим обстрілом. На час прибуття вогнеборців горіло 10 приватних гаражів на площі 300 кв.м. та крамниця на площі 50 кв.м. Також пошкоджено поряд розташовані будівлі. Їм на допомогу також прибули вогнеборці 66-го Державного пожежно-рятувального посту. О 20:51 спільними зусиллями пожежу вдалось локалізувати. Невдовзі після цього рятувальні підрозділи змушені були повернутись до місць постійної дислокації через повторні обстріли.



О 22:34 рятувальники 47-ї частини знов виїхали на ліквідацію пожежі до Вовчанська. Цього разу ворог завдав удару по приватному домоволодінні. На момент прибуття надзвичайників горіли конструктивні елементи покрівлі будинку на площі 5 кв.м. О 23:00 пожежу вдалося повністю ліквідувати. Постраждалих немає.



Загалом протягом доби з 28 по 29 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли;

6 – на допомогу населенню;

3 – інші виїзди.

На одній із побутових пожеж, що сталася у п’ятиповерховому житловому будинку на пр. Героїв Харкова в Немишлянському районі Харкова, загинула літня жінка.



Також, протягов вівторка бійці ДСНС двічі надавали допомогу забуксовавшому транспорту: о першій годині ночі витягли машину швидкої допомоги зі сніжного замету біля села Новоукраїнка Богодухівської громади. А вдень рятувальники залучались для надання допомоги водієві фури, який потрапив у багнюку поблизу селища Вільча Чугуївського району.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 листопада 2023 року.