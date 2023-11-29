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29.11.2023  08:58   Рита Парфенова

Окупанти обстрілюють населені пункти Харківської області: про наслідки розповіли в ХОВА

Протягом доби ворог з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.


Фото: ХОВА

Як це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Під ворожі удари потрапили населені пункти:

  • село Подоли Куп'янського району. Внаслідок удару КАБ пошкоджено 2 приватні домоволодіння та заклад освіти;
  • село Курилівка Куп'янського району Внаслідок удару КАБ зруйновано приватний будинок, ще 2 будинки пошкоджено;
  • місто Вовчанськ Чугуївського району. Масованими артилерійськими обстрілами пошкоджено адміністративну будівлю, 2 супермаркети, 10 приватних гаражів, житлові будинок та інші споруди.

Крім того, під вогнем ворога перебували Куп’янськ, Гранів, Стариця, Дворічна та інші населені пункти.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 листопада 2023 року.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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