Окупанти обстрілюють населені пункти Харківської області: про наслідки розповіли в ХОВА

Протягом доби ворог з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.
Як це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
Під ворожі удари потрапили населені пункти:
Крім того, під вогнем ворога перебували Куп’янськ, Гранів, Стариця, Дворічна та інші населені пункти.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 листопада 2023 року.
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