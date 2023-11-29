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29.11.2023  09:36   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

За добу піротехніки ДСНС Харківщини обстежили більше 4,4 га території та знешкодили 101 вибухонебезпечний предмет.

сапери ДСНС у Харківській області

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
 
За минулу добу 28 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4,4 га території, з них 431 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 2,4 км ліній електропередач, 1,03 м автодоріг, 8 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.
 
Саперами виявлено та знешкоджено 101 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучались 32 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 160 саперів та 69 одиниць техніки.
 
Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4172 га території, 288,9 км автомобільних доріг, 2933 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 218,8 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 84 тис. 945 ВНП.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 29 листопада 2023 року.
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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