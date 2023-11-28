28.11.2023 09:47 Рита Парфенова
Тіло жінки знайшли на пожежі у багатоповерхівці Харкова
У житловій п'ятиповерхівці Харкова сталася пожежа через коротке замкнення електромережі.
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку на пр-т Героїв Харкова в Немишлянському районі Харкова сталася 28 листопада о 6:20.
До місця пожежі негайно було направлено 2 відділення чергового караулу 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини на автоцистернах у складі 10 рятувальників. На момент їх прибуття стало відомо, що пожежа відбувається у квартирі на п’ятому поверсі. Вогнем були охоплені домашні речі. Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблої жінки, 1951 року народження.
Площа горіння склала 5 кв.м. Рятувальники локалізували його о 06:44, а о 07:20 – повністю ліквідували.
Ймовірна причина виникнення загоряння – коротке замикання електромережі.
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