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28.11.2023  09:47   Рита Парфенова

Тіло жінки знайшли на пожежі у багатоповерхівці Харкова

У житловій п'ятиповерхівці Харкова сталася пожежа через коротке замкнення електромережі.

м. Харків: на місці ліквідації пожежі виявлено тіло загиблої жінки
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожежа у п’ятиповерховому житловому будинку на пр-т Героїв Харкова в Немишлянському районі Харкова сталася  28 листопада о 6:20.
 
До місця пожежі негайно було направлено 2 відділення чергового караулу 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини на автоцистернах у складі 10 рятувальників. На момент їх прибуття стало відомо, що пожежа відбувається у квартирі на п’ятому поверсі. Вогнем були охоплені домашні речі. Всередині помешкання надзвичайники виявили тіло загиблої жінки, 1951 року народження.
 
Площа горіння склала 5 кв.м. Рятувальники локалізували його о 06:44, а о 07:20 – повністю ліквідували.
 
Ймовірна причина виникнення загоряння – коротке замикання електромережі.
 

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 27 по 28 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків
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