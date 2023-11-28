28.11.2023 08:46 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 28 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники шість разів виїжджали на гасіння пожеж.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, минулої доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.

Протягом доби з 27 по 28 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж;

5 – на допомогу населенню;

4 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 28 листопада 2023 року.