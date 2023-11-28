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28.11.2023  08:38   Рита Парфенова

Три атаки ворога відбили Сили оборони на Харківщині

Військові рф не припиняють невдалих спроб атакувати позиції Сил оборони на Куп'янському напрямку.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 3 атаки.
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Минулої доби авіаційних ударів зазнало село Степова-Новоселівка Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 27 листопада 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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