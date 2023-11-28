    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Уночі під Харковом витягували машину швидкої зі снігового замету
28.11.2023  09:20   

Уночі під Харковом витягували машину швидкої зі снігового замету

У Богодухівському районі рятувальники ДСНС відбуксували автомобіль швидкої зі снігового замету.

У Богодухівському районі рятувальники ДСНС відбуксували автомобіль швидкої зі снігового замету.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, подія сталася 28 листопада о першій годині ночі. Автомобіль медиків екстреної медичної допомоги потрапив у перемет на дорозі біля села Новоукраїнка Богодухівської громади.
Бригада саме поверталась з місця виклику, коли потрапила у дану небезпечну ситуацію. Карета швидкої як не намагалась, не могла рушити з місця.

Рятувальникам надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги. На мсце було направлено відділення рятувальників 51-ї Державної пожежно-рятувальної частини на автомобілі підвищеної прохідності.

За допомогою буксирувального тросу рятувальники витягли своїм авто медичний транспортний засіб на рівну і вільну від снігу ділянку дороги, аби він далі зміг продовжив рух.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 27 по 28 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів.

 

 

Тэги:  дснс, швидка допомога, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.11 Надзвичайні події Харківщина на ранок 28 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС 27.11 Надзвичайні події Рятувальники Харківщини розчистили трасу від впавших внаслідок негоди дерев (фото) 27.11 Надзвичайні події У Харкові на пожежі евакуювали мати з немовлям
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 