28.11.2023 09:20

Уночі під Харковом витягували машину швидкої зі снігового замету

У Богодухівському районі рятувальники ДСНС відбуксували автомобіль швидкої зі снігового замету.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, подія сталася 28 листопада о першій годині ночі. Автомобіль медиків екстреної медичної допомоги потрапив у перемет на дорозі біля села Новоукраїнка Богодухівської громади.

Бригада саме поверталась з місця виклику, коли потрапила у дану небезпечну ситуацію. Карета швидкої як не намагалась, не могла рушити з місця.



Рятувальникам надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги. На мсце було направлено відділення рятувальників 51-ї Державної пожежно-рятувальної частини на автомобілі підвищеної прохідності.



За допомогою буксирувального тросу рятувальники витягли своїм авто медичний транспортний засіб на рівну і вільну від снігу ділянку дороги, аби він далі зміг продовжив рух.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 27 по 28 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів.