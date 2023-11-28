Уночі під Харковом витягували машину швидкої зі снігового замету

У Богодухівському районі рятувальники ДСНС відбуксували автомобіль швидкої зі снігового замету.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, подія сталася 28 листопада о першій годині ночі. Автомобіль медиків екстреної медичної допомоги потрапив у перемет на дорозі біля села Новоукраїнка Богодухівської громади.
Бригада саме поверталась з місця виклику, коли потрапила у дану небезпечну ситуацію. Карета швидкої як не намагалась, не могла рушити з місця.
Рятувальникам надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги. На мсце було направлено відділення рятувальників 51-ї Державної пожежно-рятувальної частини на автомобілі підвищеної прохідності.
За допомогою буксирувального тросу рятувальники витягли своїм авто медичний транспортний засіб на рівну і вільну від снігу ділянку дороги, аби він далі зміг продовжив рух.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 27 по 28 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів.
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